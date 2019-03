Carlos Sainz volt az első kiesője a 2019-es Forma-1-es szezonnak. A McLaren spanyol pilótája a 11. körben állt félre a 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, miután a fékenergia-visszanyerő rendszer (MGU-K) megadta magát autójában, hatalmas füstöt és tüzet okozva.

No points for Carlos Sainz on Sunday after this smokey DNF 😭

The McLaren debutant had scored in every #AusGP up until then pic.twitter.com/tKTDIttvfP

— Formula 1 (@F1) 2019. március 17.