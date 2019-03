Olvass tovább

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj csütörtöki versenyzői sajtótájékoztatóján Vettelt is megkérdezték erről, ő így reagált:

“Nem hiszem, hogy lenne értelme belemenni különböző forgatókönyvekbe. Szerintem teljesen világos a dolog, Mattia is egyértelművé tette, hogy szabadon versenyezhetünk egymás ellen. Úgy gondolom, hogy Charles is belead mindent, hogy a lehető legjobb eredményt érje el és segítse a csapatot és ugyanez áll rám is. Én is mindent megteszek magamért és segíteni fogom a csapatot.”

“Mindketten a Ferrarinál versenyzünk, így mindketten igyekszünk eljuttatni oda a Ferrarit, ahova évek óta szeretnénk. Ez a fő cél, az idény pedig nagyon-nagyon hosszú, semmi értelme most spekulálni ilyen-olyan helyzetekről.”

Melbourne-ben Leclerc-t is szembesítették az újságírók a főnök szavaival, a 21 éves monacói azt mondta, azon dolgozik majd, hogy kiérdemelje az elsőbbséget:

“Fifty-fifty helyzetekben minden csapatnál lennie kell első és második számú pilótának. Az már az én dolgom, hogy fordítsak a kiosztáson. Nem lesz könnyű, sokat kell tanulnom, de ezért hajtok majd.”

Forrás: Fotó: Europress