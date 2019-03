Vettel nemcsak a Ferrari gyengeségeiről, hanem a Mercedes erősségéről is beszélt. „Valóban gyorsnak tűntek. Az biztos, hogy ők ma külön ligában játszottak. Lehet, hogy rajtuk kívül mindenki küszködött. Holnapra ez megfordulhat, de nagyon erősnek látszottak, erősebbnek, mint amit a hétvége előtt hangoztattak.”

„Én optimista vagyok, tudom, hogy az autó ennél jóval többre képes” – nyugtatta meg a Mercedes-dominanciától félőket a Ferrari pilótája.

A csapat másik pilótája, Charles Leclerc felemás napon van túl. Miután az első szabadedzésen harmadik lett, a másodikon csak a kilencedik leggyorsabb időt sikerült autóznia, ráadásul az edzés végén majdnem falnak is csapta autóját egy megforgás miatt.

Imagine putting your brand new Ferrari into the wall on your first proper day in the job 😱

Disaster just about averted for @Charles_Leclerc 😶#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/TtI2NFh93Z

— Formula 1 (@F1) 2019. március 15.