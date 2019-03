Look at the vortices coming off that rear wing 😲 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/hCEwBvIg4U

Rookie George Russell is driving up a storm – literally 🌪️

A szakértők szerint nem táltosodott meg ennyire a Mercedes, a jelentős előny inkább annak tudható be, hogy a Ferrari még nem fedte fel minden lapját, ahogy a Red Bull sem.

A gyakorlás során számos versenyző meglátogatta a pálya szélét, többek között Vettel, Lance Stroll, az első edzésen autóját összetörő Alexander Albon és az Alfa Romeo duója, Antonio Giovinazzi és Räikkönen is.

Even two-time #AusGP winners can’t resist the grass sometimes A little FP2 gardening for Kimi Raikkonen 🌿#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/GduKHN19i9 — Formula 1 (@F1) 2019. március 15.

Albon – and sometimes Alboff 😟 F1’s new drivers are still finding the limits at Albert Park 🤓#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/ckOjWj5tBp — Formula 1 (@F1) 2019. március 15.

Az edzés során néhány alkalommal mindkét gyári Renault kisebb füstpamacsokat eregetett, de sem a hazai pályán versenyző Daniel Ricciardót, sem Nico Hülkenberget nem érte motorhiba. Az első 90 perces gyakorláshoz képest jobban teljesített a francia csapat, a két pilóta a hetedik és nyolcadik helyen végzett.

Az edzés végén Pierre Gasly Red Bull-Hondájából elfogyott az erő, de még be tudott gurulni a bokszutcába. Szintén a kockás zászló meglengetése előtt Ferrari monacóija, Charles Leclerc megforgatta autóját, de megúszta törés nélkül a 9. helyen záró fiatal.

A 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérője magyar idő szerint szombaton reggel 7 órakor kezdődik.

Forrás: Fotó: Europress, Getty Images