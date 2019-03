Lewis Hamilton futotta a leggyorsabb kört a 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén. Előnye nem számottevő, mögötte egy tizeden belül zárt a két Ferrari Sebastian Vettellel és Charles Leclerc-kel, de a negyedik helyen végző Red Bull-os Max Verstappen és az ötödik Valtteri Bottasnak sem kell csüggednie, hiszen hátrányuk kevesebb, mint három tized volt a legjobb időhöz képest. A Mercedes finnjének volt egy hajmeresztő manővere az edzés vége felé, de megúszta a csattanást.

A legjobb öt versenyző az elérhető leglágyabb gumikeveréken futotta meg leggyorsabb körét, mint ahogy Kimi Räikkönen is az Alfa Romeóval, mellyel a hatodik időt repesztette. A finn lemaradása már 1,2 másodperc Hamilton etalonjához képest. Csapattársa, Antonio Giovinazzi is elégedett lehet magával, a 2017-ben két futamon is vendégeskedő olasz tizenegyedikként végzett.