Sebstian Vettel minden idény előtt hagyományosan női neveket ad Forma-1-es autóinak, a négyszeres világbajnok idén is megtette ezt, a melbourne-i szezonindító dzsemborin elárulta, hogy a 2019-es Ferrariját Linának keresztelte.

A német versenyző 2008-ban Juliával, majd Kate-tel, Kate mocskos hugicájával (Kate’s Dirty Sister), Buja Lizával (Luscious Liz), Kéjes Mandyvel (Randy Mandy), Perverz Kylie-val (Kinky Kylie), Abbey-vel, Éhes Heidivel (Hungry Heidi), Suzie-val, Évával (Eva), Margittal, Ginával, tavaly pedig a szándékosan hibás Loriával futott neki a világbajnokságnak.

An F1 Season Launch exclusive: Seb names his 2019 car… Lina. Or is it Lena? Leena?!#F1Launch2019 #F1isBack pic.twitter.com/oUgBNwLLVK

— Formula 1 (@F1) March 13, 2019