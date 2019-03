A mercedeses Valtteri Bottas számára rosszul alakult a 2018-as idény, a finn többször peches volt, gyakran nem volt elég versenyképes, amikor pedig mégis, a csapat Lewis Hamiltonnak adott elsőbbséget, őt félreállították. Míg Hamilton fölényesen nyerte meg az újabb bajnoki címét, Bottas az élcsapatok hat pilótája közül egyedüliként futamgyőzelem nélkül fejezte be a szezont, a bajnokság 5. helyén zárt.

Bottas 2019-ben utolsó biztos mercis évét kezdi, 2020-ra csak úgy remélheti az opció élesítését, ha bizonyít. Azt mondja, télen felszívta magát, pontosan erre készül:

“A szezon végén hazamentem Finnországba, párszor rendesen becsiccsentettem, azt csináltam, amihez épp kedvem volt. Aztán vettem egy fényképezőgépet, elkezdtem fotózgatni, ez az új hobbim. A feleségemmel és néhány barátunkkal elutaztunk Dél-Amerikába is egy rendes vakációra, nem is gondoltam a Forma-1-re. Amikor viszont visszatértünk, eldöntöttem, hogy idén mindenkit legyőzök” – idézte az Associated Press a 29 éves pilótát.

A kérdésre, hogy tényleg hiszi-e, hogy idén világbajnok lehet, így felelt:

“Igen, ez a célom és úgy érzem, valóra is tudom váltani. Ez a cél, persze a megvalósítás lesz az igazán kemény munka.”

Bottas elismerte, hogy nagyon kemény volt számára a 2018-as év, de tanult is a kemény leckékből:

“Most egy új kezdet előtt állok. Megtanultam, hogy az idény első fele nagyon fontos. Tavaly sem kezdtem rosszul, de néha ilyen-olyan okokból pontokat szórtam el. Most készen állok az újrakezdésre és igyekszem még jobb lenni.”