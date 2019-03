A Red Bull pilótája, Max Verstappen ugyan még mindig csak 21 éves, miközben új csapattársa, a Daniel Ricciardo helyére előléptetett Pierre Gasly 23, a holland lesz idén a csapat első számú pilótája, hiszen immár ötödik évét kezdi a Forma-1-ben és negyediket az alakulatnál.

Egy friss interjúban arról beszélt, hogy kora ellenére ő már nem tekinthető újoncnak, és ennek megfelelően is akar viselkedni:

“Nem tekinthetek magamra újoncként, hiszen négy szezon van már mögöttem. Az ötödik idényem jön, így nem lesz pardon, érettnek kell lennem. De soha nem is voltam Mad Max, én mindig is csak igyekeztem a lehető legjobb eredményt hozni a csapatnak” – utalt arra, hogy a korábbi években, még tavaly is számos hibája, incidense volt.