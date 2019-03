Apja egykori ferraris főnöke és a család barátja, az FIA-elnök Jean Todt, aki születése óta ismeri és most már versenyzőként is elismeri a legifjabb Schumachert, azt mondta róla: “Imádom őt, nagyszerű srác, és békén kell hagynunk őt. Ő egy nagyon tehetséges versenyző, nagyon alázatos, nagyon jól képzett.”

Olvass tovább

Amikor róluk és esélyeikről kérdezték, Todt azt mondta: “Attól függ, hogy milyen lesz az autó, amit vezetnek. Nem attól függ, hogy fiatal és tapasztalatlan-e a versenyző, sokkal inkább attól, hogy milyen autót vezet. Ha jó autójuk van, versenyképesek lesznek.”

Hozzátette azt is, hogy lehetnek bármennyire is jó pilóták, a legjobb sem tudna kimagasló eredményt elérni ha nincs meg hozzá a megfelelő háttér és teljesítmény az autó részéről. Példaként az ötszörös világbajnok Lewis Hamiltont hozta fel, ha őt a mezőny legrosszabb autójába ültetnénk, ő sem lenne képes bajnokságot nyerni. Fernando Alonso is inkább döntött a visszavonulás mellett, mint sem további évekre a mezőny végén ragadjon, magyarázta Todt.

Norris és Albon versenyképes időket értek el a téli tesztek során, míg a Forma-2-es bajnok Russell jelentős hátránnyal kezdte meg a felkészülést élete első Forma-1-es szezonjára. A fiatal angol és lengyel “veterán” csapattársa 3 nap késéssel ültek autóba, miután a Williams csapat nem készült el időben az első tesztre.

Forrás: Fotó: FIA