Bő nyolc évvel a 2011 eleji, ralis horrorbalesete után tér vissza versenyzőként a lengyel Robert Kubica, ám a pilóta talán nem egészen ilyen visszatérésről álmodozott.

Bár tavaly, a sereghajtó Williams tesztpilótájaként világos lehetett számára, hogy nem lesz könnyű dolga a brit csapatnál, az egykor szebb napokat látott alakulat kellemetlen meglepetéssel nyitott, elkéstek az új autóval, a többieknél két és fél nappal később küldték csak pályára a 2019-es járgányt, amellyel végül Kubica végzett az eredménytáblák utolsó helyén mind a tempó, mind a megtett körök számárt illetően a barcelonai tesztelés végén.

“Ez van, ezen nem tudok változtatni. Egyszerűen mindent bele kell adnom, hogy a lehető legjobb munkát végezzük. Nyolc év kihagyással talán olyan 20 százalékát tudom annak, amit tudnom kellene Ausztrália előtt. Minden más rejtély. Nem volt 15 körnél hosszabb etapom. Nagyon sok a kérdőjel. De ez a helyzet, nem tudok rajta változtatni” – mondta.

Kubicát különösen frusztrálta, hogy bár múlt szerdán “kellemes meglepetést” is okozott neki az autó egyszer, utolsó napján, pénteken alkatrészhiány miatt már nem tudott hasonlóan jól dolgozni.

Arra, hogy milyen reális célt tud elképzelni a jövő hétvégi szezonnyitóra, az Ausztrál Nagydíjra, így felelt:

“Először is azt kell elérnünk, hogy az autó egyben maradjon. Ugyanis az az igazság, hogy szerdán a tesztem véget is ért az első etap után. Jobb, ha el is felejtem, mi volt utána, mit éreztem.”