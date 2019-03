A ferraris Charles Leclerc csütörtökön új tesztcsúcsot futott Barcelonában, amit a Forma-1-es előszezoni tesztelés zárónapján csapattársa, Sebastian Vettel tovább javított, a négyszeres világbajnok egy századmásodpercet faragva 1:16,221-gyel zárt az ebédszünet előtt.

Vettelt megelőzően a mercedeses Valtteri Bottas állt az élen 1:16,561-gyel, a bajnokcsapat most először teljesített valódi gyors köröket.

71 laps and a best time of 1:16.561. @ValtteriBottas signs off on #F1Testing with another positive morning with W10 👊 pic.twitter.com/2O10g77MdH

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 1, 2019