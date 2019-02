A második legjobb időt a Toro Rosso-Honda újonca, Alexander Albon hozta, ugyancsak a leglágyabb gumin, beszédes a bő hattizedes hátrány, rajtuk kívül pedig senki nem is ment 1:17 alá.

. @alex_albon wraps up his pre-season testing with 118 laps and a best time of 1:16.882 💪 #F1Testing pic.twitter.com/6wShVVhA0A

A 3-4. helyen a mclarenes Lando Norrist és a Red Bull-os Pierre Gaslyt 7 ezred választotta el. A Red Bull francia ifjoncának keservesen alakult a délutánja, ugyanis a tesztelés során másodszor sikerült összetörnie az autót, ezúttal a 9-es kanyarban vágta a TecPro-korlátnak az RB15-öst, alaposan lebontva a kasztnit.

“Hibáztam a 9-es kanyarban, egyszerűen eldobtam az autót. Nagyon nagy ütközés volt, az egyik legnagyobb, amit valaha is megéltem. A szerelőknek hosszú éjszakája lesz, amit igazán sajnálok, bocsánat! A legfontosabb most az, hogy Max holnap beülhessen az autóba. Sikerült jó sok kört menni ma, lesz mit elemezni” – mondta a Red Bull-pilóta.

The Red Bull man had a spin during the second day of the first test 😣 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/xZDoeWT0D2

We've had a lengthy red flag period after a smash for Pierre Gasly at Turn 9

That doesn't look like a quick fix 😬

Gasly mögött elődje, az immár renault-s Daniel Ricciardo és az ausztrál csapattársa, Nico Hülkenberg zárt – a német kéttizeddel volt lassabb ugyanazon a keveréken.

A Racing Point ma igen szép távot tett meg, de az autó végül a pályán állt le Lance Stroll alatt.

More than 100 laps on the board for @lance_stroll as he completes his pre-season programme ahead of Australia!

The man in car #18 had a busy day – and surely gave our engineers plenty of data to go through tonight! @SportPesa #F1Testing pic.twitter.com/Y8B5vCPoeU

