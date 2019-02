Szerdán nem volt jó napja a Ferrarinak, Sebastian Vettel késő délelőtt a barceonai pálya 3-as kanyarjában irányíthatatlanul csúszott ki, a vörös autó a kavicságyon végigszánkázva a TecPro korlátban végezte. Az autó vizsgálata, javítása el is vitte a délutánt, Charles leclerc a nap végén mindössze egy installációs kört tett meg.

A Scuderia mára kivizsgálta, kielemezte a balesetet, úgy vélik, azonosították a furcsa incidens okát.

“Alapos vizsgálatok után megállapítottuk, hogy Sebastian kicsúszását a felni problémája okozta. A felni néhány másodperccel korábban sérült meg, amikor egy idegen tárgy ütközött neki” – állt a csapat közleményében.

Trackside footage of Sebastian Vettel's crash at Turn 3 because of a mechanical problem. #F1Testing #F1

🎥: @SergioGarciaErv pic.twitter.com/WQoVUhwC7w

— Planet F1 (@Planet_F1) February 27, 2019