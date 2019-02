Utolsó előtti napjához ért a 2019-es Forma-1-es előszezoni tesztelés, így a csapatok egy része most már az autó végső határait kezdi keresgetni, elkezdődtek a kvalifikációs szimulációk a C4-es, C5-ös (azaz a leglágyabb) keverékeken.

Ebédszünetig a ferraris Charles Leclerc futotta a legjobb időt, a monacói 1:16,231-es köre alig 58 ezreddel volt lassabb Lewis Hamilton tavalyi pole-idejénél. A riválisok számára azonban még aggasztóbb lehet, hogy Leclerc korábban a második legkeményebb, C2-es keveréken 1:17,253-at ment, ami a keverékek közti különbséggel korrigálva 1:15,4-1:15,5 körüli időt sejtet.

Alexander Albon is the first driver into the 1m 16’s 💪 The Toro Rosso driver posts a 1:16.981 🔥 (FYI: Lewis Hamilton’s 2018 pole lap was 1:16.173)#F1Testing #F1 pic.twitter.com/B4x6MZ6e2I — Formula 1 (@F1) February 28, 2019

A második leggyorsabb Alexander Albon lett a Toro Rosso-Hondával, Leclerc-en kívül csak a thai-angol újonc tudott 1:17 alatti kört futni.

A 3-4. helyen rangsorolt Lando Norrist (McLaren) és Pierre Gaslyt (Red Bull) alig 7 ezredmásodperc választotta el egymástól.

Another busy morning in Barcelona 👊 @PierreGASLY racks up 44 laps with a best time of 1:17.091 🤙 #F1Testing pic.twitter.com/Jqe267a6gq — Red Bull Racing (@redbullracing) February 28, 2019

A címvédő Lewis Hamilton csak a 8. volt, az angol 1:18,097-et hozott ki a C2-es gumikból, persze nem tudhatjuk, mennyi üzemanyagot cipelt a Mercedes. Hamilton volt ugyanakkor a legszorgalmasabb, a délelőtt második felében végzett hosszú etapos munkával összesen 85 körig jutott. 75 és 73 körrel Albon és a renault-s Nico Hülkenberg lett a másik két dobogós ebben a tekintetben.

85 laps = 💪💪💪 Another solid morning's work for @LewisHamilton. Valtteri back at the wheel this afternoon for more fun in the sun! #F1Testing pic.twitter.com/AqFsLFUGSy — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 28, 2019

Csütörtök délelőtt nem történt említésre méltó incidens a barcelonai pályán.