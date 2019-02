A második 2019-es előszezoni teszt második napján is a McLaren lett a leggyorsabb, Lando Norris után Carlos Sainz is az élre repítette a narancs-kék autót, ráadásul a spanyol pilótai idei tesztcsúcsot is futott Barcelonában.

Carlos fires up and launches from the pitlane to get our afternoon's run plan underway. 👍 #F1Testing pic.twitter.com/gU0ZX9j84g

— McLaren (@McLarenF1) February 27, 2019