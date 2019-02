Olvass tovább

Carlos fires up and leaves the garage before carrying out a launch at the end of the pitlane. #F1Testing pic.twitter.com/mnTGyxHchx — McLaren (@McLarenF1) February 18, 2019

Délelőtt még mindenki nagyon messze volt a Ferrari csúcsától, délután azonban sikerült közelebb kerülni hozzá, a nap második legjobb idejét Carlos Sainz produkálta a McLaren-Renault-val, úgy is, hogy kora délután műszaki hibával állt le a pályán, harmadszor is előhívva a megszakítást jelző piros zászlót.

Romain Grosjean az idén már fekete-aranyban nyomuló Haas volánjánál a harmadik lett, igaz, ő már egy másodperccel lassabb volt a Ferrarinál, ráadásul az amerikai csapat egy versenytávot sem teljesített hétfőn. A Haas délelőtt az üzemanyagrendszer hibája miatt áll le egyszer a pályán, ez hozta a második megszakítást.

Bár a nap elején volt egy kis fennakadás, a Red Bull végül tisztességes első napot produkált a Honda motorjával, Max Verstappen ugyan semmi látványosat nem csinált, de azért két versenytávot beletett az RB15-ösbe.

The best shots from an action packed first day of testing 💪 Full gallery 📸👉 https://t.co/5jh4UdQSop #F1Testing pic.twitter.com/IclUZ4lRtw — Red Bull Racing (@redbullracing) February 18, 2019

Az Alfa Romeó-s Kimi Räikkonen rosszul kezdett, a teszt kezdete után öt perccel, legelső körén a kavicságyban kötött ki az autóval az 5-ös kanyarban – ő okozta az első piros zászlós szakasz. Sem a finn, sem az autó nem sérült meg, a 2007-es világbajnok így szorgalmasan körözgetve végül 128 körrel zárta a napot, igaz, úgy ahogy kezdte: egy perccel a vége előtt a pályán állt le, újra előhívta a piros zászlót.

First morning back, and it wasn't smooth running for all the drivers 👀 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/3cD2f88BQO — Formula 1 (@F1) February 18, 2019

A Red Bullhoz, pontosabban a Toro Rossóhoz visszatért Danyiil Kvjat lett a 6., az orosz délután egy kicsit már csatázgatott is Lewis Hamiltonnal a pályán. Az ebédszünetig ugyan Sergio Perez tudott a legközelebb kerülni Vettelhez, ám a Racing Pointnál a nap nagy részében az autó gyermekbetegségeivel küszködtek, 30 kör jött össze, meglátszik, hogy náluk kimaradt a filmezésbe csomagolt shakedown (bejáratás).

Pushing on 💪 37 laps for Lewis to take W10 past the 100 lap barrier on day one! #F1Testing pic.twitter.com/eveAn1eosN — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 18, 2019

A Mercedes és a Renault is mindkét versenyzőjét bevetette az első napon, de sem Valtteri Bottas és Lewis Hamilton, sem Nico Hülkenberg és Daniel Ricciardo nem erőltette a gyors köröket, így ez a négyes zárta a mezőnyt.

A késésben lévő Williams autója csak délelőtt érkezett meg a pályára, majd a nap közepén jelezték, hogy még kedden sem lehet számítani arra, hogy a pályára gurul az FW42-es, talán szerdán, Robert Kubicával kezdik a tesztelést.

