A Red Bull 2019-ben új fejezetet nyit a Honda erőforrásaival, bíznak benne, hogy a japánok motorjával már a Mercedes és a Ferrari valódi ellenfelévé válhatnak – ahogy az is új, hogy Daniel Ricciardo távozása után egyértelműen Max Verstappené lesz a vezető szerep a csapatnál, bevallott cél, hogy idén világbajnokot is csináljanak belőle.

A csapatfőnök Christian Horner szerint a 21 éves holland mostanra beérett, az ötszörös bajnok Lewis Hamilton és a Ferrari négyszeres bajnoka, Sebastian Vettel is félhet Verstappentől:

“Nem hiszem, hogy ő bármitől és bárkitől is félne. Láttuk már Hamiltont és Vettelt is hibázni, Sebastiannak elég vacak éve volt tavaly. Szerintem Max semmiben sem marad el tőlük, ha megkapja tőlünk a munkához szükséges eszközöket. Talán tőle félnek a legjobban. Végtelenül elszánt és semmi félelem sincs benne. Láthattuk ezt Brazíliában is az esőben (2017-ben)” – dicsérte pilótáját Horner.

“Úgy gondolom, érettebbé is vált, láthattuk ezt a múlt évben. Tapasztaltabb, dörzsöltebb lett. Most már sokkal jobban kezeli a rá nehezedő nyomást is.”