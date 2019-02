A korábban a Force India megvásárlásával próbálkozó brit energiaital-gyártó, a Rich Energy tavaly ősszel végül az amerikai Haaszal kötött névadó szponzori szerződést, amelynek keretében új festést ígértek a 2019-es autóra.

A pirossal és a szürke különböző árnyalataival operáló eddigi festések tehát búcsúznak, hiszen a Rich Energy fekete-aranyban nyomul, a ma kiadott versenyzői fotók pedig tovább erősítik, hogy csütörtökön az autót is ilyen fényezésben látjuk majd.

Good morning from @HaasF1Team factory in Banbury. What are you guys up to today ?@rich_energy#r8g #team pic.twitter.com/xR4M2H72m8

— Romain Grosjean (@RGrosjean) February 6, 2019