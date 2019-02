Még egy hetet kell várni, hogy meglássuk a világbajnok Mercedes címvédésre szánt autóját, a W10-est, de a csapat már megvillantott egy részletet.

A közösségi médiában bedobott fotón az első szárny részletes szerepel, méghozzá pszichedelikus rejtőszínben, a kísérőszöveg szerint ugyanis “az ezüst annyira tavalyi”.

Bár valóban tavalyi, meg tavalyelőtti és azelőtti, az ezüst a Mercedes identitásának kulcseleme, így részünkről azt feltételezzük, hogy az új festés, a kontúrokat megtörő, összemosó álcafestés csak a tesztelésre szól majd. Meglátjuk.

Silver is so last season… 👌#WelcomeW10 pic.twitter.com/daTy26Tivd

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 5, 2019