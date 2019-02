Sűrű nap lesz jövő csütörtök Forma-1-es szempontból, három autóbemutató is jut majd február 13-ára.

A Racing Point (Force India) és a Mercedes már korábban bejelentette, hogy ezen a napon leplezik majd le 2019-es járgányukat, ma pedig a Red Bull Racing is csatlakozott hozzájuk.

We'll be revealing our 2019 challenger on the 13th February! 👀 #PushTheBoundaries pic.twitter.com/nudy10Ak5U

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 4, 2019