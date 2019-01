A 2014-ben a McLarennél, 2016-ban a Renault-nál is versenyzett egy-egy évet, de az amerikai Haasnál talált tartós otthonra Kevin Magnussen, aki az autó versenyképességét elég jól kihasználva tavaly az egyéni bajnokság 7. helyén zárt, azaz ő volt a legjobb a három élcsapat hat pilótája mögött.

A dán ugyanakkor nem örül a “kisbajnoki” címnek, ezzel az eredménnyel sosem lesz elégedett.

“Sokat számított, de azért nem egy fantasztikus eredmény, mégis csak a hetedik hely. Nagyon messze van attól, amit elképzeltem, egész más a gondolkodásom most, mint ahogy képzeltem annak idején. Ez elég szar. De azért így is a Forma-1 és így is örül az ember amikor jól teljesít, de azért várom azt a napot, amikor másképp lesznek a dolgok” – mondta az ESPN-nek.