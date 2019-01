Közeledik a téli tesztelés, gyűlnek az autóbemutatók időpontjai: most a címvédő Mercedes jelentette be, mikor is hull le a lepel a 2019-es modellről.

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas idei járgányát, a W10-est február 13-án mutatják majd be online, a leleplezést követően pedig a pályára is küldik a silverstone-i pályán.

Az idei év a Mercedes gyári F1-es projektjének 10. éve lesz – a német gyártó példátlan eredményességgel szerepelt eddig: az elmúlt kilenc évből ötben szerezték meg a konstruktőri és az egyéni világbajnoki címet, a hibridkorszak 2014-es kezdete óta nem találtak még legyőzőre.