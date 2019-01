Tavaly jelentették be, hogy az idei évben komoly, kizárólag nőknek, az ő támogatásukra szánt formaautós-sorozat indul W Series néven.

A Forma-3-as szériára a világ minden tájáról jelentkeztek a versenyzőnők, novemberben, első körben 55 hölgy kapott továbblépési lehetőséget, köztük a 18 éves magyar versenyzőlány Keszthelyi Vivien is.

Hétfőn az ausztriai Melkben tartották az első gyakorlati válogatót, amelyen a jelöltek vezetéstechnikai képességeikről adhattak tanúbizonyságot egy tesztpályán, utcai autóval, a zsűriben David Coulthard és Alex Wurz volt F1-es és Lyn St James korábbi Indycar-pilóta, valamint a volt Forma-1-es sportigazgató Dave Ryan értékelte őket.

Az 54 megjelent versenyzőnő közül 28 jutott tovább, köztük Keszthelyi is.

A most továbbjutott jelentkezőkre még egy próba vár, legközelebb már a versenyszériában használandó autóba ülnek majd, versenypályán vezetnek, akkor választják majd ki az idei mezőny 18 tagját.

Today is the day! 🤩🏆🙌

As we prepare for the final tests ahead of our driver selection announcement, take a look at the story so far. 📽️ pic.twitter.com/2gjdd735GU

— W Series (@WSeriesRacing) January 28, 2019