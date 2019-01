Az olasz Autosprint azt írja, hogy a Ferrari február 15-én leleplezendő Forma-1-es modellje megkapta típusnevét, az autó az SF-90-es jelölést kapja. Az SF magától értetődően a Scuderia Ferrari rövidítése, míg a 90-es szám a Ferrari alapításának 90. évfordulója előtt tiszteleg.

Az olasz szaklap hozzáteszi, hogy az idei Ferrari “egészen más” festést kaphat, mint amit megszokhattunk.

Az új festésnek valószínűleg a főszponzor, a dohánygyártó Philip Morris “Mission Winnow” kezdeményezéséhez van köze. A kampány logója már tavaly megjelent az autókon, de lehet, hogy idén sokkal nagyobb felületet foglal el majd, akár a teljes festésen, amolyan mintát rajzolva tér vissza.

A szintén a Philip Morris által szponzorált Ducati idei MotoGP-járgánya így néz ki:

Here we are! The 2019 Mission Winnow Ducati team is ready to start another exiting @MotoGP season. #ForzaDucati pic.twitter.com/h2LTshek9B

— Ducati Motor (@DucatiMotor) January 18, 2019