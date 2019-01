A mercedeses Valtteri Bottas számára kritikus lesz a 2019-es szezon első fele, hiszen miután tavaly elég kiábrándítóan szerepelt, a szerződés 2020-ra szóló opcióját csakis erős kezdés esetén aktiválja majd a csapat, ha a finn nem lesz meggyőző, minden bizonnyal az idén kispadozó Esteban Ocon kapja az ülést a jövő évben.

Bottas elődje, a 2016-os világbajnok Nico Rosberg szerint a finnek nincs más választása, mint a szezon elején megverni Hamiltont:

“Valtteri sokkal jobb annál, mint amit a közelmúltban láthattunk tőle” – mondta a brit Sky Sportsnak.

“Új szezon jön, most lehetősége lesz megerősíteni a pozícióját, és talán még Lewist is kibillenteni. Szerintem lehetséges ez, minden azon múlik, hogy kezdődik az idény. Tavaly nagyon peches is volt Valtteri. Ha idén mellé áll a szerencse és jól tud kezdeni, egészen más lehet a helyzet, mint 2018-ban.”

Míg tavaly Hamilton a ferraris Sebastian Vettel előtt 88 pontos előnnyel fölényesen nyerte meg ötödik bajnoki címét, Bottas futamgyőzelem nélkül zárta az évet, a világbajnok autóval is csak az ötödik lett csapattársa, valamint a két Ferrari-pilóta és a Red Bull-os Max Verstappen mögött.