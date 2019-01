Ha valaki finn és autóversenyző előbb vagy utóbb mindenképp egy raliautó volánja mögött találja magát – már ha nem eleve ralipilóta –, így járt a Forma-1-es Mercedes-csapat pilótája, Valtteri Bottas is így járt.

A finn a hétvégén az Arctic Lapland ralin állt rajthoz az M-Sport Ford Fiesta WRC-jével, Timo Rautiainen navigátor segítségével. Bottas egy kicsit lassan kezdett, de aztán egyre inkább magára talált a havas utakon, a rövig 3,5 kilométeres mantyvaarai még győzni is tudott, végül az összesítettben az 5. lett, ami megsüvegelendő eredmény, tekintve, hogy az F1-es pár héttel ezelőttig sosem ralizott.

Bottas minden bizonnyal bízik benne, hogy a sikeres ralis kaland lendületet ad neki a 2019-es Forma-1-es szezonra is a kiábrándító 2018-as év után.

We finished my first ever rally 5th overall with a stage win today 🚙❄️

Tricky & enjoyable stages, so much fun @arcticlaplandrally 🇫🇮

Thanks to all the partners, @MSportLtd , @RautiainenTimo and everyone involved 🙏🏼#VB77 @Konecranes @WestproCCOy @AKKMotorsport @pirellisport pic.twitter.com/eIC00hDkBI

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) January 26, 2019