Magukat hónapok óta makacsan tartó pletykák váltak valóra nemrég, amikor bő két héttel ezelőtt a Ferrari csapatfőnököt cserélt, távozott a 2014 ősze óta irányító Maurizio Arrivabene, helyére az addigi technikai igazgató, Mattio Binotto került.

Arrivabenét az F1-es sajtó helyszíni szereplői nem igazán kedvelték a médiával szemben legalábbis tartózkodó, néha egészen ellenséges hozzáállása miatt, ebben pedig társa volt a Ferrari sajtófőnöke, Alberto Antonini is, akiről sokat elárul, hogy a paddockbeli újságírók “Antinono”-nak becézték.

A Ferrari-specialisa Leo Turrini értesülése szerint Arrivabene után most ő is távozik a Scuderiától, posztját pedig az utóbbi években a McLarentől ismert Silvia Hoffer Frangepani veszi át (nyitóképünkön Fernando Alonsóval). Hoffertől az újságírók és nyilván a csapatvezetés is barátságosabb, nyíltabb hozzáállást vár.

— tami. (@Vetteleclerc) January 25, 2019