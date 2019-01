“Máris a 2018-as értékeknél vagyunk, mindössze 15 millió euróval szegényebben” – mondta az új aerodinamikai csomagról az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko a Motorsport.comnak. “Már a tavaly nyári aerodinamikai értékeket látjuk, Melbourne-re pedig valószínűleg már túl is szárnyaljuk őket.”

Olvass tovább

Úgy tűnik, a pénzkidobást még bosszantóbbá teszi, hogy kinek is kedvezhet az egész szabálymódosítási csomag:

“Főképp a Mercedes kezdeményezése volt ez. Mindenki láthatta, hogy a Mercedes számára milyen nehezen ment az előzés, amikor másik autót kellett követniük” – jegyezte meg az osztrák.

A (Red Bull szerint) felesleges szabályváltoztatásnak azért van pozitívuma is Marko szerint:

“Jó alapokat adott a Mercedes, a Ferrari és a köztünk zajló párbeszédhez. Egyetértünk abban, hogy a szabályalkotást nem szabad a mérnökökre bízni. Amint belefolynak a műszaki emberek, elszállnak a költségek és csak bonyolódnak a dolgok.”

Míg ezen a téren megvan az egyetértés, a Forma-1 2021-re szánt szabályairól, a pénzek elosztásáról, a kiadási plafonról továbbra sem sikerült megegyezni, pedig ebből a szempontból már most is az utolsó utáni pillanatnál tart a sportág.

“Még mindig messze vagyunk a megegyezéstől” – mondta a német Auto Bildnek a kiadási plafonról. “A számokban alapvetően egyetértünk a Ferrarival és a Mercedesszel, míg más csapatok nagyon kritikusak. Emellett azt is meg kell még tárgyalni, hogy a csapatok mely részlegeire vonatkozna a korlátozás. Semmi sem világos.”

“Az ellenőrzés is nehéz lesz. Honnan tudhatjuk, melyik számítógép dolgozik az F1-es csapatnak és melyik az autógyárnak (a gyári csapatoknál)?”

A Motorsportnak általában is beszélt a 2021-et illető helyzetről: “Azt hiszem, a döntések hiánya miatt lassan kritikussá válik a helyzet. A Libertynek, amely magas áron vette (F1-es) részvényeit, tőzsdei cég lévén valamikor be kellene számolnia a saját részvényeseinek arról, hogy mi is lesz 2021-ben. Milyen bevételi források lesznek, hogyan tovább?”

Forrás: Fotó: Europress