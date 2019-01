Max Verstappen kétségkívül az F1 utóbbi pár évének egyik legizgalmasabb figurája, nagy ígéret, de megosztó alak is, aki a remek szereplések mellett továbbra is követ el hibákat, amik természetesen kritikákat is maguk után vonnak.

A Red Bull 21 éves pilótája azonban nem foglalkozik azzal, mit írnak róla az interneten, a közösségi médiában, ezeknek egyszerűen nincs jelentőségük számára, tavaly nyár óta nem érdekli az egész.

“Egyszerűen elegem lett. Úgy állították be, mint ha már nem is tudnék vezetni. Manapság az emberek a közösségi médiában könnyen osztják az észt, miközben nem is ismerik az illetőt. És gyakran nem is mernék elmondani a dolgok szemtől szembe. Kommenthuszárok, én csak így hívom őket” – mondta a De Telegraafnak.

“Én is elmondhatnám a véleményemet a fociról, de igazából semmit sem tudok róla. Néha, a kanapén ülve azt hiszem, hogy értek hozzá, de kit érdekel, hogy én mit gondolok. Az edző nem fogja azt gondolni, hogy Maxezt és ezt mondta, szóval változtatnom kell. Így vagyok azokkal, akik az F1-ről szövegelnek. Arra gondolok, hogy a többségüknek fogalmuk sincs az egészről, szóval csak a tényekkel foglalkozom” – folytatta.