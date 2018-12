A Liberty Media arra készül, hogy 2021-től költségplafont vezet be a Forma-1-ben, így próbálva versenyképesebbé tenni a sorozat középmezőnyébe tartozó csapatokat. Sokak szerint egyre inkább sürget az idő, ehhez képest a 2019-es új szabályokkal csak a kiadásokat növelték.

“Az idő egyre jobban szorít minket, gyorsan kellene cselekednünk. De úgy, hogy azzal ne okozzunk károkat” – figyelmeztetett Maurizio Arrivabene Ferrari-csapatfőnök.

“Itt van például valami éppen előttünk: jövőre új szabályok jönnek, amelyek célja az volt, hogy megkönnyítsék az előzést. Ehhez képest a versenyzőinktől azt hallom, hogy ezt a célt valószínűleg nem sikerült elérni.”

“Az eredmény az, hogy rengeteg pénzt költünk el az autónk megváltoztatására. Le kell ülnünk közösen, és átbeszélnünk ezt a helyzetet. Jelenleg úgy látom, hogy a költségek csak emelkednek ahelyett, hogy csökkennének.”

“Egy kicsit meg kellene állnunk, és a kapkodás helyett alaposan átgondolnunk, hogy mit is csinálunk a jövőben. Amit ugyanis most teszünk, az a jövőbeli döntéseinket is befolyásolja.”