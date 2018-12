A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick idén megnyerte a Forma-3-as Európa-bajnokságot, a jövő évtől pedig már az F1 előszobájának számító Forma-2-ben folytatja pályafutását.

A 19 éves ifjoncra édesapja két korábbi munkaadója, a Ferrari és a Mercedes is figyel, korábban jelezték, hogy itt is, ott is szívesen fogadnák.

A Motorsport olasz kiadása arról ír, hogy a kis Schumi mostanra döntött, maranellói támogatással képzeli el a jövőjét – ugyanakkor hivatalosan még nem szerződött a Ferrari utánpótlásprogramjába.