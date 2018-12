Hihetetlen, de az alig 21 éves Max Verstappen idén már negyedik Forma-1-es idényét zárta le, a Red Bull ifjonca ebben az évben újabb két győzelmet húzott be, a szezon utolsó harmadában az egyik, ha nem a legerősebb teljesítményt nyújtotta.

A háromszoros világbajnok Sir Jackie Stewart “üdítőnek” nevezte a fiatal holland jelenlétét és szereplését:

“Friss vér, új versenyzők kellenek. És vannak is, itt van hirtelen egy Verstappen, aki felkavarta az állóvizet, üdítő az F1 szempontjából, hogy ilyen hamar ilyen eredményeket ért el” – mondta 1969, ’71 és ’73 bajnoka.

“De a Red Bull is belenyúlt a tutiba azzal, hogy végigvitte az alsóbb kategóriákon, ugyanis sosem volt még olyan nehéz bejutni a Forma-1-be, mint ma” – tette hozzá.

A skót legenda szerint másoknak is követnie kellene a Red Bull példáját.

“Több multinak is foglalkoznia kéne (a fiatalokkal). Mindenkinek van autója, mindegy is, hogy Fiat vagy Ferrari, mindenki vezet, szóval a nagy cégeknek fel kellene ismerni a motorsport jelentőségét. Velük jöhetnének a fiatal pilóták, akik jó esetben a csúcskategóriába is eljutnának végül.”