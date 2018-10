Max Verstappen Japánban öt másodperces időbüntetést kapott, miután az első körben történt elfékezése után nem biztonságosan tért vissza a pályára, leszorítva onnan Kimi Räikkönent. Verstappen a büntetését nevetségesnek nevezte, sokan azonban ismét elkezdték pedzegetni, hogy a holland saját szabályai szerint próbál érvényesülni a versenypályákon.

A hollandnak Sebastian Vettellel is volt egy ütközése, amiben nyakig sáros volt, a négyszeres bajnok kritizálta is Verstappen túlzott agresszivitását.

Räikkönen nem csinál nagy ügyet a saját incidenséből, szerinte Verstappennel sincs nagy baj. “Ami a szituációnkat illeti, nehéz bármit mondani róla” – így Räikkönen.

“Én is tudom, hogy a kerékvetőkön való átpattogás után néha lehetetlen elfordítani az autót, de azt nem tudom, hogy most is ez történt-e.”

“Egymás mellett voltunk, de nem hinném, hogy szándékosan leszorítana, mert mindannyian tudjuk, hogy abból mi lenne. Kicsit furcsa helyzet volt, de nem gondolom, hogy szándékosan akarna nekimenni bárkinek.”

“Történt, ami történt, egy ideális világban hagyhatott volna több helyet. De ki tudja.”