A nagyobb vihart Verstappen második, Sebastian Vettellel történt ütközése kavarta, és ez az, amiről érdemes többet beszélni. Részben azért, mert maga az incidens kifejezetten érdekes, részben pedig azért, mert divatos módon mindenki Vettelre akarja ráhúzni – megint – a vizes lepedőt, holott most éppenséggel nem tett semmi rosszat.

Max Verstappen a Japán Nagydíjon gondoskodott arról, hogy a Ferrari-szurkolók ne zárják a szívükbe, a Red Bull titánja a Scuderia mindkét versenyzőjével incidensbe keveredett. A Kimi Räikkönennel szembeni, első körben bemutatott manőverére nem érdemes sok szót vesztegetni, egyértelműen büntetést érdemelt érte: nem elég, hogy a holland veszélyes módon tért vissza a pályára, még le is szorította ellenfelét, az ilyesmit semmilyen kategóriában nem lehet megúszni.

Vettelnek az idén több megingása is volt, a bakui elfékezéstől kezdve a franciaországi rajtbaleseten át a hockenheimi, vezető helyről történt kicsúszásáig sok mindent a fejéhez lehet vágni. Szinte magától értetődő megoldásnak tűnik ismét Vettelt kikiáltani bűnbaknak, ez azonban a konkrét esetben kissé hangulatkeltés-szagú.

Ahogy az Olasz Nagydíjon a Lewis Hamiltonnal történt ütközés esetében, úgy ezúttal is helyes döntést hoztak a felügyelők azzal, hogy egyszerű versenybalesetnek minősítették az esetet. Van azonban egy nagy különbség a monzai és a szuzukai eset között: míg Olaszországban kétségkívül Vettel csúszott neki az agresszíven támadó Hamiltonnak, ezúttal Verstappen csukta rá az ajtót Vettelre.

A videón jól látható, mi történt: a Spoon kanyar előtt Verstappen akkumulátora töltőmódba kapcsolt (ezt jelzi a villogás), emiatt lendületet veszített, Vettel pedig a nyitva hagyott ajtón kopogtatás nélkül betette a lábát. Verstappen utólag arról beszélt, hogy mégis mit képzelt Vettel, a pályának azon a pontján lehetetlen előzni, de ez ugyanolyan dőreség, mint amivel a holland a Räikkönen-esetnél próbálkozott. Abban az esetben Verstappen azon háborgott, hogy Räikkönen miért nem várta meg, amíg visszatér a pályára. Egy autóversenyen.

De a másik esetre visszatérve: addig valóban nem lehet előzni egy “lehetetlen” ponton, amíg erre valaki nem kínálja fel a lehetőséget, Verstappen viszont pontosan ezt tette Vettellel szemben, tárva-nyitva hagyta a belső ívet. És innentől váltak érdekessé az események.

Százszázalékos biztonsággal nem lehet ugyan ezt kijelenteni, de elég valószínű, hogy Verstappen nem számított a támadásra, ezért úgy fordult el, ahogy normál esetben tette volna. Amíg előrébb van, ehhez természetesen joga van, de nem túl okos megoldás olyan esetben, amikor mellette van egy másik autó.

Verstappen azzal védekezett, hogy Vettel alulkormányozottan nekicsúszott, de a felvételekből világos, hogy nem ez történt. A holland szándékosan – vagy a meglepetéstámadást nem is észlelve – ugyanúgy fordult el, mintha nem lenne mellette senki, Vettel pedig egészen az utolsó pillanatig próbált menekülni. A felvételeken alulkormányozottságnak semmi nyoma, sőt Vettelt már egészen a kerékvetőre szorította Verstappen, amikor bekövetkezett az elkerülhetetlen kontakt.

Az valóban igaz, hogy Vettel még nem volt Verstappen előtt az ütközés pillanatában, de a támadás teljesen legitim volt, a Verstappen által felkínált hely valóban ott tátongott. Attól a pillanattól, hogy Vettel a belső ívet választotta, sőt egyértelműen ott is volt a Red Bull mellett, Verstappen tehetett volna többet az ütközés elkerülése érdekében, de ő másképp döntött. Ha nem is volt feltétlenül okos húzás, ehhez abban a pillanatban tulajdonképpen még joga volt, így helyes döntés a versenybaleset, de ha Vettel csak egy kicsivel előrébb lett volna, valószínűleg ezt az esetet sem ússza meg büntetés nélkül a holland. Verstappennek valójában elképesztő szerencséje volt, hogy nem ő pördült meg.

Charlie Whiting versenyigazgató is arról beszélt a futam után, hogy semmi kivetnivaló nem volt Vettel manőverében. “Seb próbált belülre menni, ez egy teljesen indokolható mozdulat volt. Már félig Max mellett volt, amikor ő meg elfordult – ez kicsit tényleg olyan, mint egy klasszikus” – vélekedett Whiting, aki szerint fel sem merült, hogy Vettelt vagy Verstappent büntessék ezért.

“A felügyelők általában nem szabnak ki büntetést, hacsak nincsenek meggyőződve arról, hogy egy adott szituációért egy konkrét versenyző döntő mértékben felelős. Megoszlanak majd a vélemények arról, hogy egyenlő mértékű felelősség terheli-e őket, az azonban biztos, hogy a felügyelők szerint egyikük sem volt döntő mértékben felelős. Azt gondolom, hogy amivel Sebastian próbálkozott, az egy teljesen megalapozott előzési kísérlet volt.”

Ez a történet egyik része.

Vettelt sokan támadják amiatt is, hogy már megint türelmetlen volt, Verstappen az öt másodperces büntetése miatt előbb-utóbb amúgy is eltűnt volna előle. Maurizio Arrivabene csapatfőnök a Ferrari elszúrt szombati időmérője után a józan ész használatát (illetve annak hiányát) kérte számon csapatán, ugyanezzel a józan ésszel viszont az is belátható, hogy Vettel miért nem ért rá kényelmesen autókázni a negyedik helyen.

Nem elég, hogy Vettel Japánba ötven pont hátránnyal érkezett, a Ferrari pocsék taktikázása miatt a nyolcadik helyről kellett kezdenie azt a futamot, amelyen mindenképpen Hamilton előtt kellett volna végeznie. Az ötven pont hátrány tudatában Vettelnek egyetlen célja lehetett, menni előre bármi áron.

Igaz, hogy Verstappen a kerékcseréknél mindenképp eltűnt volna Vettel elől, csakhogy a németnek nem a harmadik hely volt a célja a futamon, hanem a győzelem, de minimum az, hogy a kerékcserék előtt a Mercedesek nyomában legyen, hátha bele lehet hajszolni egy hibába őket. Ebbe egyetlen kör várakozás sem fért bele, minden egyes, Verstappen mögött töltött kör arról gondoskodott volna, hogy a Mercedesek biztonságos távolságba vitorlázzanak előle. Felesleges azt is számon kérni, hogy miért nem várt addig, amíg nyithatta volna a DRS-t: ez pontosan két elvesztegetett kört jelentett volna, mert biztonsági autós újraindítás után nem lehet azonnal nyitni a hátsó szárnyat.

Ha a Mercedesek közelében akart maradni, Vettelnek ez volt az egyetlen esélye, és mégis mikor kockáztatott volna, ha nem ötven pont hátrányban? Pontosan azt tette, amit egy versenyzőnek ilyenkor tennie kell, senki nem kérhet számon semmit senkitől. A Ferrari szempontjából sokkal nagyobb baj, hogy Vettel egy sikeres manőverrel sem jutott volna előrébb a harmadik helynél, az olaszok tempója jelenleg annyira gyenge a Mercedeshez képest, amire nagyon régen nem volt példa. Korábban is csak népszerű mítosz volt, de mostanra végleg kiderült, hogy még mindig nem a Ferrarié a legjobb autó.

Ha innen nézzük, Vettel hátránya legjobb esetben is 60 pont lett volna a Japán Nagydíj után, most 67.

Hát nem tökmindegy? Már régen vége van.

Forrás: Vezess