Csak a 22., utolsó helyre kvalifikált Fernando Alonso a Forma-1-es Barcelona-katalóniai Nagydíjra, még csapattársa, Lance Stroll is felülmúlta őt 42 időmérőt követően. A spanyol hazai versenyén még sosem szerzett ennyire gyenge rajthelyet, azonban ezt is elveszti,

ugyanis megbüntetik.

A kétszeres világbajnok Aston Martinjában a Honda-erőforrás több egységét is kicserélik, így, hogy az ezért járó szankció, a bokszutcai rajt nem annyira fájó az utolsó rajthelyről.

Az Aston Martin és Alonso szezonjáról a büntetés ténye sokat elmond. Mind az MGU-K-ból, mind az akkumulátorból és a vezérlőelektronikából már a negyedik kerül már a 14-es rajtszámú versenygépbe hét futam alatt – miközben hármat lehetne büntetés nélkül beszerelni ezekből az autókba 22 futam alatt.