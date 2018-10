A ferraris Sebastian Vettel pocsék hétvégét könyvelhetett el Japánban, az időmérőn a csapat taktikai és a saját vezetési hibájának köszönhetően csak a 9. lett, majd a futamon a 8. helyről rajtolva az első körökben jól tört előre, de egy előzési kísérletnél ütközött Max Verstappennel, megpördült és a mezőny végére esett vissza, végül újabb előrekapaszkodással a 6. helyig jutott.

A szuzukai futam után dühösen és csalódottan beszélt a négyszeres világbajnok:

“Nyilván nagyon igyekeztem előrébb jutni, de nem csináltam őrültséget. Tudtam, hogy Verstappennek időbüntetése is van (az első körön Kimi Räikkönennel történt ütközése miatt – a szerk.), de úgy éreztem, hogy amúgy is gyorsabb voltam. Ő az egyenesen kifogyott az akksiból, gyorsan utolértem. A biztonsági autó is segített, hogy közel legyek, ő pedig azonnal védekezésre váltott, amikor meglátott” – magyarázta a verstappenes ütközést.