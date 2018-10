Olvass tovább

A Sauber eltávolítását követően, pár perc után újraindult az időmérő, az elsőként kifutó renault-sok és a Vandoorne versenyzett egy kicsit a felvezető körön.

Az utolsó percekben az utolsó továbbjutó helyeken az új Honda-motorral szerelt Toro Rossók álltak, míg a kiesőzónában Ericsson mellett a williamsesek és a mclarenesek álltak.

Két perccel a szakasz vége előtt cseperegni kezdett az eső.

Utolsó körén nagyot javított a williamses Lance Stroll, a vesztes Nico Hülkenberg lett, a német a 16. helyre szorult, mögötte Szergej Szirotkin, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne és Marcus Ericsson sorakozott.

A Q2 kezdetére kisütött a nap, bár a bokszutcában továbbra is szemerkélt. A második szakaszra a Mercedesek és a Haasok is a lágy gumival mentek ki, míg mindenki más, a ferrarisok is a szuperlágyakkal futottak neki.

Räikkönen 1:28,595-te nyitott, Lewis Hamilton lágyon 1:28,017-tel kezdett, Valtteri Bottas pedig 1:27,987-et tudott. Daniel Ricciardo Red Bulljában a bokszutcában elszállt a hajtás, visszatolták a garázsba, lázas szerelés kezdődött.

A szakasz vége előtt 3 perccel újra eleredt, Sainz és Magnussen elvette a mért körén, Leclerc egy 360 fokos pördülést mutatott be, világossá vált, hogy javítani nem lehetett. Leclerc a rádión kérte számon, hogy miért nem küldték ki előbb a második körére, míg Ricciardo a sisakba ordította bele csalódottságát, amiért ugyan elkészültek az autóval, de nem lett volna értelme kigurulni.

Kiesett Leclerc, Magnussen, Sainz, Stroll és Ricciardo.

A Q3-ra a Ferrarik mentek ki elsőként, átmeneti esőgumikon, án Vettel a rádión jelezte, hogy szerinte túl száraz a pálya. A Mercedesekre a szuperlágyak kerültek fel, a ferrarisok azonnal vissza is mentek a bokszba, hogy ők is felvegyék a piros jelölésű Pirelliket.

Hamilton 1:27,760-nal kezdett, Bottas csak 1:28,059-et tudott, Verstappen 1:29,057-tel sorolt be a 3. helyre. Räikkönen gyenge idővel lett a 4., Vettel hibázott, csak a 9. időt autózta első nekifutásra.

A mercedesesek és a ferrarisok is friss gumit vettek fel újabb mért körökhöz, de Vettelék egy kör hátrányban voltak, miközben közeledett az eső. Az egyre vizesebb pályán lehetetlen volt már javítani, ki is alakult a végeredmény.

Hamilton bebiztosította az újabb pole-t, pályafutása során a nyolcvanadikat, mellé Bottas került, a vasárnapi második sorba Verstappen és Räikkönen, a harmadikba Grosjean és a Toro Rossó-s Hartley, a negyedikbe Pierre Gasly és a Force Indiá-s Esteban Ocon áll majd, Vettel csak a 9. rajtkockából kezd majd, a 10. Sergio Perez lesz.

A Forma-1-es Japán Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 7.10-kor kezdődik.

Forrás: Fotó: Europress