“A csapat igazi ereje abban mutatkozik meg, hogy a tagjai milyen áldozatra hajlandóak érte. Valtteri hajlandó volt a szocsi győzelmét feláldozni azért, hogy a kettős győzelmet megtartva mindkét bajnokságban növelhessük az előnyünket, és azt mondta, holnap is hajlandó lenne ugyanerre. Ez mindent elmond a jelleméről, az emberi kvalitásairól.”

A csapatfőnök, Toto Wolff szerint a szocsi eset minden szónál ékesebben mutatja, milyen értékes tagja is a csapatnak a finn pilóta:

“Valtteri Szocsiban bizonyította, hogy futamgyőztes versenyző: megszerezte a pole-t, ellenőrzése alatt tartotta a versenyt, megvolt a tempója a győzelemhez, emellett viszont azt is megmutatta, hogy csapatjátékos, ha az idény végén arra van szükség.”

Wolff szerint azért is volt szükséges a szocsi csere, mert a maradék öt futamon is kerülhetnek még nehéz helyzetbe, így ha megvolt a lehetőség az eredmény maximalizálására, élniük is kellett vele:

“Bár a pontok szempontjából ez volt a helyes döntés, egyáltalán nem volt könnyű, vasárnap

mindannyiunkban viaskodott a szív és az ész, az ilyesmire pedig nincs könnyen alkalmazható szabály.”

“Bármilyen forgatókönyvre is készülünk, ahogy a régi katonai szállóige mondja, egyetlen terv sem éli túl az ellenséggel való találkozást, és láthattuk, hogy alakult a futam Oroszországban. Minden döntésnek megvan a maga kontextusa, és az idény vége előtt jöhetnek még kemény helyzetek, azonban mindet a súlyának megfelelően kezeljük majd és együtt, erős csapatként nézünk majd szembe velük.”

Forrás: Fotó: Europress