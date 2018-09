Élő: Forma-1-es Orosz Nagydíj

Hamilton senkitől sem zavartatva futott be az 1. helyen, harmadszorra is győzött Szocsiban, a “szárnysegéd” Bottas lett a 2., Vettel a 3. A Mercedes címvédője a győzelemmel 40 pontról 50-re növelte előnyét a ferraris ellenféllel szemben.

“Valtteri, itt Toto. Nehéz nap volt ez neked és nekünk is. A futam után beszéljünk róla!”

