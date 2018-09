Miután a Ferrari 2019-re előléptette neveltjét, Charles Leclerc-t, a maranellói csapattól év végén távozó Kimi Räikkönen lecsapott a monacói ifjonc megüresedő helyére az Alfa Romeo Saubernél.

A másik, jelenleg Marcus Ericsson által elfoglalt ülés sorsa akkor még nyitott maradt, de mostanra ez is tisztázódott, a svéd pilótát négy idény után kiveszik a versenyzői pozícióból, helyére a Ferrari neveltje, Antonio Giovinazzi kerül. Ericsson harmadik, tartalékos versenyzőként marad a csapatnál.

🚨 CONFIRMED: 2019 Driver Line-up Locked In 🚨@Anto_Giovinazzi will be an Alfa Romeo Sauber F1 Team driver from 2019

— Sauber F1 Team (@SauberF1Team) September 25, 2018