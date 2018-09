Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL

Az eredeti hír nem szólt Räikkönen jövőjéről, ám nem sokkal később a Sauber bejelentette, hogy a finn 2019-20-ban náluk folytatja, a veterán ezzel visszatér majd első Forma-1-es csapatához, 2001-ben a hinwili alakulatnál mutatkozott be.

Bár hivatalosan erről nem esett szó, pletykák szerint a világbajnok a Saubernél társtulajdonos is lesz, ami valamelyest érthetővé teszi, miért is akarna a középmezőnybeli alakulathoz szerződni: a Ferrari-motorral és az általa hozott szponzorokkal a svájci alakulat megerősödhet, a siker pedig tulajdonosként Räikkönennek is szép hasznot hozhat.

Räikkönen 2007-ben, Michael Schumacher utódjaként igazolt a McLarentől a Ferrarihoz, ahol első futamát azonnal meg is nyerte és az év végén megszerezte első és mai napig egyetlen világbajnoki címét is. A finn 2009 végén állt félre a Scuderia akkori új kedvence, Fernando Alonso kedvéért, de 2014-ben visszatért az olasz csapathoz a spanyol mellé. 2015 óta volt a vele a pályán kívül is jó barátságot ápoló Sebastian Vettel csapattársa.

A veterán F1-es pályafutása során eddig 20 futamot nyert – ebből kilencet a Ferrarinál -, összesen 100 alkalommal állt dobogóra, 46 versenyen futott leggyorsabb körével a második Schumacher mögött az örökranglistán.

Forrás: Fotó: Europress