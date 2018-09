A Ferrari kedden délelőtt jelentette be, hogy az idény végén, nyolc közös szezon után Kimi Räikkönen távozik a csapattól, majd az is kiderült, hogy a 2007-es világbajnok a Forma-1-nek még nem int búcsút, 2019-20-ra első csapatához, a Sauberhez tér vissza.

Nem sokkal később a Scuderia újabb közleménye helyére tette a kirakós utolsó darabját is, a fentiekből logikusan következően bejelentették, hogy Räikkönen helyére az Alfa Romeo Saubernél idén bemutatkozott neveltjük, a 20 éves monacói tehetség, Charles Leclerc kerül.

Charles Leclerc to drive for Scuderia Ferrari in 2019. https://t.co/Mu4rn1BwLe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 11, 2018