“Nem ideális – így jellemezhetném legjobban az ausztriai hétvégét. Nem szeretek másokra mutogatni, de őszintén szólva az autó tempója most hiányzott. Főleg a beállításokon múlott, miután javultunk, gyorsan előre tudtam lépni a 4. helyre. Ugyanakkor az első kettővel (Schumacher és csapattársa, Robert Svarcman) szemben senkinek sem volt esélye a mezőnyből. Még a saját csapattársaik, akik amúgy jó versenyzők, sem voltak sehol hozzájuk képest. Szóval érdekes volt a tempójuk, és szerintem a Forma-3-as paddockban sokan egyetértenének ezzel” – írta.

Michael Schumacher fia, a 19 éves Mick idén második Forma-3-as Európa-bajnoki idényét tölti. A korábbi, kiemelkedőnek semmiképp sem nevezhető szereplés után az ifjonc az elmúlt két hónapban lendületbe jött, előbb három hétvégén nyert egy-egy futamot, a Nürburgringen tarolt , mindhárom versenyt megnyerte, a múlt hétvégén, Ausztriában pedig két győzelmet és egy második helyet bezsebelve a bajnokság élére is állt .

Amikor a kommentelők rámutattak, hogy ez a rossz vesztes gyanúsítgatásának tűnik, Ticktum így reagált: “Talán valami különleges motorbeállításuk van. Azt nem állítottam, hogy szabálytalankodtak.”

“Nem vagyok rossz vesztes. Sértett sem. Nagyra tartom Micket, aki sok mindenen ment keresztül az elmúlt években. Egyszerűen azt mondom, hogy a semmiből jött a tempójuk. Sosem állítottam, hogy szabálytalanul. Tudom, hogy nekem is van még mit tanulnom.”

“De nem ismeritek az igazságot, mert ti nem vagytok ott a pályán, nem látjátok az összes adatot, szóval attól tartok, a véleményetek így nem sokat számít. Még egyszer mondom: ha nincs semmi konstruktív mondanivalótok, akkor ne szórjátok tele az oldalamat felesleges, alaptalan kommentekkel! Privát üzenetekben válaszolhatok a kérdéseitekre, ha vannak.”

“De sajnos vesztésre állok ebben a csatában, mert a családnevem nem Schumacher.”

Ticktumot a visszaesés mellett különösen frusztrálhatja, hogy neki még az F3-as bajnoki cím megnyerésével sem jönne össze a Forma-1-es versenyengedélyhez szükséges pontszám, hiába szeretné a Red Bull a Toro Rossóba ültetni, miközben Schumacher már akár a bajnoki cím megszerzése nélkül is szuperlicencet kaphatna, ráadásul hírbe is hozták a Toro Rossóval, még ha a Red Bull határozottan cáfolta is a spekulációt.

Forrás: Fotó: Europress