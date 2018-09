A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick 2015-ben kezdte meg formaautós karrierjét, ám a Forma-1-es legenda fia a Forma-4-ben, majd tavaly óta a Forma-3-ban sem mutatott semmi rendkívülit – egészen idén júliusig.

Az ifjonc a július végi spái fordulón megnyerte az utolsó futamot, augusztusban Silverstone-ban és Misanóban is szerzett egy-egy győzelmet, két hete, a Nürburgringen pedig egyenesen tarolt, háromból három futamot nyert, amivel a bajnokság negyedik helyéről a másodikra ugrott fel, alig pár pontnyira a Red Bull-nevelt éllovas, Dan Ticktum mögé.

A 19 éves Schumacher megőrizte a lendületét, a hétvégén a Forma-3-as Európa-bajnokság ausztriai fordulóján, a Red Bull Ringen megnyerte az első két futamot – ez öt győzelem zsinórban! – és az utolsón is hozta a 2. helyet. Az egykori Benetton-, Ferrari- és Mercedes-pilóta fia ezzel óriásit ugrott is előre, immár fölényesen, 49 ponttal vezet Ticktum előtt (329 vs. 280 pont), egy fordulóval a vége előtt igen jó esélye van a végső sikerre. (A hétvégi harmadik futamot egyébként csapattársa, az orosz Robert Svarcman nyerte, ezzel a Prema Powerteam már be is húzta a bajnoki címet.)

Schumachernek az előző évek és a 2018-as szezon alapján elegendő pontja lesz a Forma-1-es versenyengedély, az ún. szuperlicenc kiváltásához, nemrég még az is felröppent, hogy a Red Bull akár már 2019-re neki adná a Toro Rosso egyik ülését, ám ezt az energiaital-gyártó cáfolta. Az ugyanakkor garantált, hogy a mostani formajavulás miatt az F1-es csapatok figyelik a legenda fiát, a Ferrarinál tárt karokkal is fogadnák.