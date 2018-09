A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia immár negyedik formaautós évét gyűri, de a 19 éves Mick eddig nem igazán villogott, az időnkénti jó eredmények mellett csak az autóversenyzés iparosait jellemző helyezések sorakoztak, bár a július vége óta már minden fordulón behúzott egy-egy futamgyőzelmet.

A múlt hétvégén viszont valami nagyon a helyére kattant a pilótánál, a Forma-3-as Európa-bajnokság nürburgringi fordulóján a kis Schumi édesapját idézően dominált, simán triplázott.

Az első futamon a 2. helyről rajtolva gyorsan megszerezte vezetést, amit a keményen támadó riválisok ellen is végig megvédett, első győzelem pipa. A második időmérőn Mick behúzta a második futam pole-ját, ráadásul a második legjobb köridők alapján a harmadik futam pole-ja is az övé lett, és mindkétszer győzelemre is váltotta őket, méghozzá igen magabiztos vezetéssel.

A nürburgringi tarolással Schumacher a bajnokság negyedik helyéről a másodikra ugrott fel, mindössze három pontnyira van a Red Bull-nevelt éllovas, Dan Ticktum mögött.

A kis Schumi végső célja a Forma-1, de előtte minden bizonnyal jön még egy-két formaautós év, a Kölner Express úgy tudja, az ifjonc jövőre a Forma-2-be menne, méghozzá az élcsapat ART-hez. Mick a nürburgringi hétvégén egyébként egy DTM-Mercit is kipróbált, a Bild szerint ez az út sem kizárt.