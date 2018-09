Hornernek ebben valószínűleg igaza is van, de Wolff az Autosportnak azt mondta, ők nem fognak erre költeni, “veszélyes lenne kiengedni a szellemet a palackból” a pilóták befizetésével.

A Mercedes Forma-1-es utánpótlásprogramja látszólag becsődölt , a 2016-ban a Manornál, 2017-ben a Saubernél versenyző Pascal Wehrlein az idei évre kipottyant az F1-ből, egy héttel ezelőtt pedig szerződést is bontott vele a német márka, az elmúlt két szezonban a Force Indiánál alkalmazott Esteban Ocon Lance Stroll érkezése miatt kényszerül majd távozni a silverstone-i csapattól, mások pedig nem adnak szerződést neki, míg a Forma-2-es éllovas George Russell nem is igazán álmodhat a csúcskategóriába való előrelépésről.

“Ha nincs egy olyan partner, mint a Toro Rosso a Red Bullnál, vagy ahogy a Ferrari szerződött a Sauberrel és a Haasszal, akkor nagyon nehéz helyet találni az ifjoncoknak. Az erőforrásaink 99%-t a csapat működtetésére fordítjuk. Az ifjoncnevelésnek pedig az érzelmi oldal mellett gazdaságilag is értelmezhetőnek kell lennie. Pascalt két évig támogattuk, Estebant szintén, és George is a mi segítségünkkel jutott oda, ahol most tart.”

“De egy bizonyos ponton, ha a üzletileg nem éri meg, be kell látnunk, hogy ez (az utánpótlásnevelés) nem nekünk való” – magyarázta az osztrák, megerősítve korábbi nyilatkozatát, miszerint valós lehetőség a Mercedes utánpótlásprogramjának felszámolása.

