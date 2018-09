Wolff azt ígérte, nem engedik el Ocon kezét, de ezt azt is jelenti, hogy a szerződését sem fogják felbontani csak azért, hogy egy másik csapat Forma-1-es autójába ülhessen:

“Ő az egyik leendő sztárunk, ebben 100%-osan biztos vagyok. Erős srác. Megélt már nehéz pillanatokat a pályafutása során, de megoldjuk majd ezt is!”

“Kizárt, hogy szerződést bontsunk, ugyanis egy napon Mercedest fog vezetni, futamokat és bajnoki címeket fog nyerni, megmutatja majd a többieknek, mekkora hibát követtek el!”

A főnök Russellre is kitért: “Annál többet már nem tehet, mint most. Tavaly megnyerte a GP3-at, idén a Forma-2-ben küzd a címért Lando Norrisszal. Mindkét srác megérdemli a Forma-1-es lehetőséget, és kétségem sincs afelől, hogy ő is eljut majd az F1-be, azt majd meglátjuk, hogy egy másik csapatnál vagy nálunk.”

A Mercedes egyébként péntek délután a fent említett pilótahármasából Wehrleint el is engedte, Oconnal és Russell-lel is épp elég a gondjuk.

NEWS: After six seasons together, including conquering the 2015 @DTM title and two seasons in @F1, @PWehrlein and @MercedesBenz will part ways by the end of the 2018 season

Read more 👇https://t.co/fodbJjWGYx #F1

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 14, 2018