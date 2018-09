A Mercedes csapatelnökeként dolgozó háromszoros világbajnok Forma-1-es legenda, Niki Lauda július végén esett át életmentő tüdőátültetésen, azóta is egy bécsi kórházban lábadozik, ahol egészen idáig csak a családtagjai látogathatták, ám most már közvetlen munkatársa, a csapatfőnök Toto Wolff is járt nála.

Honfitársa szerint a 69 éves Lauda most is hozza a régi formáját.

“Félve mentem el meglátogatni egy ilyen gigászi műtét után. De amint beléptem, azonnal mosolyogni kezdett. Úgy voltam vele, hogy akkor folytassuk onnan, ahol abbahagytuk, és azt mondtam neki, néztél már ki jobban is” – mesélte az osztrák.

“Ő hang nélkül azt felelte, seggfej, és innen tudtam, hogy Niki jó úton halad” – tette hozzá.

Lauda a hosszas rehabilitációs időszak miatt idén már biztosan nem veszi fel a Forma-1-es munkát, de ha minden jól megy, a 2019-es idény elejére visszatérhet a Mercedeshez, újra ott lehet a versenyhétvégéken.