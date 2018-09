Max Verstappennek kimondottan felemás hétvégéje volt Szingapúrban, ugyanis a szabadedzésektől kezdve motorproblémákkal küzdött, az időmérőn és a futam közben is voltak pillanatok, amikor a motorfék rakoncátlankodott vagy majdnem lefulladt a Renault-erőforrás, ám végül így is megszerezte a 2. rajthelyet, és a befutónál is ebben a pozícióban intették le. Szingapúrban a Red Bull hollandja hozta az elérhető legjobb eredményt, de a két hét múlva következő Orosz Nagydíjon már nem igazán remélhet hasonlót.

“Elfogadtuk a kockázatokat, amikor bevetettük ezt a motort. Egy kicsit nagyobb teljesítményre képes, de vannak még gyermekbetegségei. A nagyobb teljesítménynek köszönhetően viszont sikerült az első sorba kvalifikálni és hozni a 2. helyet a futamon” – mondta a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner arra utalva, hogy a Renault előre figyelmeztetett, hogy a Monzára elkészült legújabb, C specifikációjú erőforrásuk erősebb, ám a megbízhatósága nem 100 százalékos.

A kérdésre, hogy motort kell-e majd cserélni Verstappennél Szocsira, Horner így felelt: “Még meg kell néznünk, de valószínűnek tűnik, hogy igen, Szocsi lenne a kézenfekvő helyszín erre.”