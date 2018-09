A Ferrarinál az idény közepétől egy szárazjéggel töltött zsákocska tűnt fel az autók felső fedélzeti kameráján, a csapat állítása szerint az eszköz túlmelegedésének megakadályozására.

A riválisok ugyanakkor azt gyanították, hogy ez csak kifogás, a valódi cél a kamera képének blokkolása. A csapatok – pénzért – mind hozzáférhetnek az összes fedélzeti kamerás képhez, a garázsban álló autó beállításairól, a Ferrari munkájáról pedig értékes információkhoz is juthatnak, logikusan ezt igyekszik elkerülni a maranellói alakulat.

A közvetítést bonyolító FOM kérése után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az Olasz Nagydíjra a jégzsák eltávolítására is utasította a Ferrarit, ám az olaszok nem hagyták magukat, a monzai verseny startja előtt, a rajtrácson már egy napernyőt helyeztek az autó tetejére, azaz a kamerára.

A hétvégi Szingapúri Nagydíjra megint csavartak egyet a dolgon az olaszok, csütörtökön a garázsban már a léghűtőnyílásba helyezett, de minden bizonnyal a kamerát is blokkoló valami tűnt fel a vörös autón, írja a Motorsport.com. Hogy mit szól ehhez az FIA? A hétvégén minden bizonnyal kiderül.

Ferrari may have been told to stop using its camera bag, but has it found another way to block the lens? https://t.co/L7BPTIbEh0

— Jon Noble (@NobleF1) September 13, 2018